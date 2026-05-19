20 Mayıs 2026 Çarşamba
AjansHaber Spor Southampton'a men cezası: Hull City'nin finaldeki rakibi değişti

İngiltere Championship ekibi Southampton, rakip takımların antrenmanlarını izinsiz takip ettiği gerekçesiyle Hull City ile Premier Lig’e yükselmek için oynayacağı play-off finalinden men edildi. İngiliz ekibine ayrıca gelecek sezon için 4 puan silme cezası verildi.

İngiltere Championship’te Premier Lig’e yükselme mücadelesi veren Southampton’a disiplin cezası verildi.

İngiltere Futbol Ligi’nin (EFL) yürüttüğü disiplin sürecinde, Southampton’ın rakip kulüplerin antrenmanlarını izinsiz şekilde görüntülediği tespit edildi.

Bağımsız Disiplin Komisyonu, EFL kurallarının birden fazla kez ihlal edildiğine hükmederek Southampton’ın Championship play-off finalinden çıkarılmasına karar verdi.

Middlesbrough finale dahil edildi

Kararın ardından yarı finalde Southampton’a elenen Middlesbrough, yeniden play-off sürecine dahil edildi.

Middlesbrough’un, Premier Lig’e yükselme mücadelesinde Hull City ile Wembley’de karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynanmasının planlandığı, ancak itiraz sürecinin fikstürü etkileyebileceği belirtildi.

Southampton gelecek sezona 4 puan cezasıyla başlayacak

Southampton’a play-off finalinden men cezasının yanı sıra 2026-2027 Championship sezonunda uygulanmak üzere 4 puan silme cezası verildi.

Kulübün, maçlardan önceki 72 saat içinde rakip takımların antrenmanlarının takip edilmesini yasaklayan düzenlemeleri ihlal ettiği kaydedildi.

İhlallerin Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough maçları öncesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Kulübün itiraz hakkı bulunuyor

Southampton’ın karara itiraz hakkı bulunuyor.

EFL’nin, olası itiraz sürecini kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı. Kararın kesinleşmesi halinde Championship play-off finalinde Hull City’nin rakibi Middlesbrough olacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: "Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz"
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
UEFA Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş Meydanı'nda yaşanacak
Rize'de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Avrupa Ligi finali öncesi İstanbul'da futbol heyecanı başladı
Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
TFF açıkladı: Liglerde sezon resmen tescillendi
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: "Galatasaray'ın en büyük gücü birliktelik kültürüdür"
