Southampton’a men cezası: Hull City’nin finaldeki rakibi değişti

İngiltere Championship’te Premier Lig’e yükselme mücadelesi veren Southampton’a disiplin cezası verildi.
İngiltere Futbol Ligi’nin (EFL) yürüttüğü disiplin sürecinde, Southampton’ın rakip kulüplerin antrenmanlarını izinsiz şekilde görüntülediği tespit edildi.
Bağımsız Disiplin Komisyonu, EFL kurallarının birden fazla kez ihlal edildiğine hükmederek Southampton’ın Championship play-off finalinden çıkarılmasına karar verdi.
Middlesbrough finale dahil edildi
Kararın ardından yarı finalde Southampton’a elenen Middlesbrough, yeniden play-off sürecine dahil edildi.
Middlesbrough’un, Premier Lig’e yükselme mücadelesinde Hull City ile Wembley’de karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynanmasının planlandığı, ancak itiraz sürecinin fikstürü etkileyebileceği belirtildi.
Southampton gelecek sezona 4 puan cezasıyla başlayacak
Southampton’a play-off finalinden men cezasının yanı sıra 2026-2027 Championship sezonunda uygulanmak üzere 4 puan silme cezası verildi.
Kulübün, maçlardan önceki 72 saat içinde rakip takımların antrenmanlarının takip edilmesini yasaklayan düzenlemeleri ihlal ettiği kaydedildi.
İhlallerin Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough maçları öncesinde gerçekleştiği ifade edildi.
Kulübün itiraz hakkı bulunuyor
Southampton’ın karara itiraz hakkı bulunuyor.
EFL’nin, olası itiraz sürecini kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı. Kararın kesinleşmesi halinde Championship play-off finalinde Hull City’nin rakibi Middlesbrough olacak.