Kamu borçlarına 72 ay taksit imkanı geliyor

Mevcut uygulamada kamu borçları en fazla 36 aya kadar taksitlendirilebilirken, yeni teklif bu süreyi 72 aya yükseltiyor. Böylece borçlular, ödeme güçlerine göre 6 yıla kadar vade seçebilecek.

Taksitlendirilen borçlara ilgili mevzuatta yer alan faiz oranları uygulanmaya devam edecek.

Kimler yararlanabilecek?

Düzenleme kapsamında;

• Vergi borcu bulunan vatandaşlar,

• Esnaf ve şirketler,

• Bağ-Kur prim borcu olanlar,

• SGK prim borçluları,

• Belediye ve il özel idarelerine borcu bulunan kişiler

yapılandırma imkanından faydalanabilecek.

Teminatsız yapılandırma sınırı artırılıyor

Teklifte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise teminat şartında yapılıyor. Mevcut sistemde 50 bin lira olan teminatsız taksitlendirme sınırı 1 milyon liraya çıkarılıyor.

Böylece birçok vatandaş ve esnaf, banka teminat mektubu ya da ipotek göstermeden borcunu yapılandırabilecek.

İcra takipleri durabilecek

Düzenlemeye göre borcun yapılandırılması ve ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte icra takiplerinin durdurulması öngörülüyor.

Ayrıca;

• Trafik cezaları,

• Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları,

• Bağ-Kur primleri

de yapılandırma kapsamına alınabilecek.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar, bağlı bulundukları vergi daireleri veya SGK üzerinden başvuru yaparak yapılandırma ve taksitlendirme işlemlerini başlatabilecek.