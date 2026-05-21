“Hayat 112 Acil” uygulaması tanıtıldı

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamayla birlikte 112 sisteminin yalnızca sesli çağrı hattı olmaktan çıkarılarak multimedya tabanlı dijital bir platforma dönüştürüldüğünü söyledi.

Uygulama üzerinden vatandaşlar:

• Tek tuşla konum paylaşabilecek,

• Fotoğraf yükleyebilecek,

• 10 saniyelik video kaydı gönderebilecek,

• Acil yardım çağrısı oluşturabilecek.

Bakan Çiftçi, ekiplerin olay yerine çıkmadan önce görüntüleri analiz ederek en uygun ekipmanla müdahale edebileceğini belirtti.

Doğal afetler için özel modüller

Uygulamada deprem ve afet anlarına yönelik çeşitli özellikler de yer alıyor. Bunlar arasında:

• “Güvendeyim” bildirimi,

• AFAD toplanma alanlarının harita üzerinden gösterimi,

• Enkaz altında kullanılabilecek alarm sistemi,

• Mors koduyla yardım çağrısı,

• Deprem ve sel uyarıları

bulunuyor.

Ayrıca 100 kilometre yakınında 5 ve üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğinde sistemin otomatik bildirim göndereceği açıklandı.

Öğretmenler için “Okul Acil” sistemi

Yeni uygulamada öğretmenlere özel “Okul Acil” modülü de yer alacak. Sisteme göre öğretmenler, yalnızca görev yaptıkları okul sınırları içerisinde acil durum bildirimi yapabilecek.

Okulda şiddet veya güvenlik tehdidi oluşması halinde yapılan çağrılar “çok acil” koduyla merkeze düşecek ve güvenlik ekipleri otomatik konum bilgisiyle yönlendirilecek.

KADES akıllı saatlerle entegre olacak

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulamasının da “Hayat 112 Acil” sistemi içine entegre edildiği belirtildi.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım sinyali gönderebilecek.

Sokak hayvanları ve uyuşturucu ihbarı da yapılabilecek

Uygulama üzerinden:

• Yaralı veya saldırgan sokak hayvanları,

• Uyuşturucu ticareti şüpheleri,

• Kaçakçılık,

• Düzensiz göç,

• Yangın,

• Trafik kazaları,

• Şüpheli asayiş olayları

fotoğraf ve video destekli şekilde ihbar edilebilecek.

UYUMA uygulamasının da yeni sistem çatısı altına taşındığı açıklandı.

Radar ve trafik bilgileri görülebilecek

Sistemde sürücüler için radar ve hız koridoru bilgileri de yer alacak. Kullanıcılar yolculuk öncesinde güzergahlarındaki:

• EDS noktalarını,

• Sabit radarları,

• Hız koridorlarını

uygulama üzerinden görebilecek.

“Yakınımda Ne Var?” özelliği

Uygulamadaki “Yakınımda Ne Var?” modülüyle kullanıcılar:

• En yakın hastane,

• Sağlık ocağı,

• Nöbetçi eczane

bilgilerine harita üzerinden erişebilecek.

Kişisel bilgiler gizli tutulacak

Bakan Çiftçi, uygulama üzerinden yapılan ihbarlarda vatandaşların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağını ve verilerin KVKK kapsamında korunacağını söyledi.

Yetkililer, asılsız ihbarların hem hukuki hem de vicdani sorumluluk doğurduğunu vurgulayarak vatandaşlara sistemi dikkatli kullanma çağrısında bulundu.