15:17 Milli Savunma Bakanlığı, Konya ve Erzurum’da gençlerle buluşacak
15:06 Manisa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti
13:31 Ankara, 2026 NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor: Otellerde yoğun mesai
13:30 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir’de başladı
13:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a saldırı girişimini kınadı: “Demokrasilerde şiddete yer yoktur”
12:07 Ankara-Sivas YHT 3 yılda 2,3 milyon yolcuya hizmet verdi
10:58 Beyaz Saray’da silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
10:56 Bakan Fidan, ABD’li ara bulucularla görüştü
AjansHaber Gündem Ankara, 2026 NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor: Otellerde yoğun mesai

Ankara, 2026 NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor: Otellerde yoğun mesai

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, şehirdeki otellerde güvenlik, rezervasyon ve operasyon süreçleri hız kazandı. Zirvenin ekonomi ve turizm sektörüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yayınlama Tarihi:
Dev organizasyon öncesinde, şehirdeki yüksek segment oteller, rezervasyon ve operasyonel hazırlık süreçlerini hızlandırıyor. Zirve süresince, şehirde ağırlanacak devlet başkanları ve üst düzey heyetler için otellerde NATO standartlarında güvenlik protokolleri hayata geçiriliyor. Güvenlik sistemlerinin modernize edilmesi, özel protokol alanlarının oluşturulması ve personel eğitimleri hazırlıkların ana eksenini oluşturuyor.

Ekonomik katma değer ve sektörel etki

Zirvenin sadece konaklama değil, lojistik, yiyecek-içecek ve hizmet sektörleri aracılığıyla da Ankara ekonomisine devasa bir katma değer sağlaması bekleniyor. Organizasyonun oluşturacağı talep artışını karşılamak amacıyla, otellerde ek istihdam planlamaları yapılırken, personelin yabancı dil ve protokol yönetimi konularındaki eğitimlerine ağırlık veriliyor.

Güvenlik ve operasyonel dönüşüm

Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, bu sürecin klasik turizm hareketliliğinden farklı seyrettiğini söyledi.

Rezervasyonların büyük bölümünün, bireysel misafirler yerine kurumsal blokajlar yoluyla yapıldığını anlatan Esengil, “Zirve tarihleri yaklaştıkça, Ankara’daki yüksek segment otellerimizde doluluk oranları yüzde 90 bandına ulaştı.” dedi.

Esengil, organizasyonun niteliği gereği güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür organizasyonlarda, otellerimiz yalnızca konaklama hizmeti sunan yapılar olmaktan çıkıp, kontrollü diplomatik alanlara dönüşüyor. Giriş-çıkışlarda, çok katmanlı güvenlik uygulamaları devreye alınıyor, bazı otellerimiz tamamen ya da kat bazlı olarak delegasyonlara tahsis ediliyor. Devletimizin güvenlik birimleriyle, koordinasyon en üst seviyeye çıkarılmış durumda.”

İnsan kaynağı ve hizmet standartları

Başkentteki otellerin bürokrasi deneyimi sayesinde, kalifiye personelle hizmet verdiğinin altını çizen Esengil, zirveye özel eğitim programlarının da devam ettiğini aktardı. Esengil, personelin özellikle protokol kuralları, kriz yönetimi, yabancı dil ve hizmet standartları konularında eğitim aldığına değinerek, operasyonu desteklemek adına dış kaynak kullanımının da artırıldığını vurguladı.

Ekonomik yayılım ve marka değeri

Zirvenin ekonomik etkilerinin sadece konaklama sektörüyle sınırlı kalmayacağını bildiren Esengil, şunları kaydetti:

“Ulaşım, araç kiralama, restoranlar, organizasyon firmaları ve teknik hizmet sağlayıcıları, bu hareketlilikten doğrudan faydalanacak. Gelen profilin kişi başı harcama kapasitesinin yüksek olması, kısa vadede şehir ekonomisine ciddi bir girdi sağlayacak. Bu zirve, Ankara’nın uluslararası organizasyon kapasitesini kanıtlayarak, şehrin marka değerini de güçlendirecek.”

Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
#Gündem / 23 Nisan 2026
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
#Savunma / 19 Nisan 2026
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Spor
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Spor
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a saldırı girişimini kınadı: “Demokrasilerde şiddete yer yoktur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a saldırı girişimini kınadı: “Demokrasilerde şiddete yer yoktur”
Ankara-Sivas YHT 3 yılda 2,3 milyon yolcuya hizmet verdi
Ankara-Sivas YHT 3 yılda 2,3 milyon yolcuya hizmet verdi
