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Ara seçimlerde sonuçlar netleşiyor: Belde ve mahallelerde yeni isimler göreve geliyor

YSK’nın düzenlediği ara seçimlerde Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki beldelerde belediye başkanları belirlenirken, Türkiye genelindeki çok sayıda mahallede muhtarlık seçimleri de tamamlandı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Ara seçimlerde sonuçlar netleşiyor: Belde ve mahallelerde yeni isimler göreve geliyor

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından belediye başkanlığı ve muhtarlık yarışlarında kesin olmayan sonuçlar ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 1164 sandıkta yapılan seçimlerde yüz binlerce seçmen oy kullanırken, yeniden belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde de yeni belediye yönetimleri belirlendi.

371 bin seçmen sandık başına gitti

YSK Başkanı Serdar Mutta’nın açıklamasına göre, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki bazı beldelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Ayrıca ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimleri yapıldı. Toplam 371 bin 870 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Tokat’ta siyasi tablo dikkat çekti

Tokat’ta gerçekleştirilen seçimlerde üç farklı siyasi parti belediye başkanlığı kazandı.

Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ 722 oyla seçimi kazanırken, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel 373 oyla belediye başkanı oldu.

Çevrecik beldesinde ise CHP adayı Nazım Demirkol 877 oy alarak belediye başkanlığına seçildi.

Mustafapaşa ve Tekke’de AK Parti önde çıktı

Nevşehir’in Mustafapaşa beldesinde AK Parti adayı Mustafa Özer 876 oyla belediye başkanı seçildi.

Gümüşhane’nin Tekke beldesinde de AK Parti adayı Kemalettin Demirkıran kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Tavşantepe’de tüm oylar Murat Kaya’ya çıktı

Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde yapılan muhtarlık seçiminde tek aday olan Murat Kaya, kullanılan 109 oyun tamamını alarak muhtar seçildi.

Seçim, eski muhtar Salim Güran’ın mahkumiyet kararının kesinleşmesi sonrası gerçekleştirildi.

Aydın ve Muğla’da muhtarlık yarışları sonuçlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi’nde Avni Balcı, beş adayın yarıştığı seçimde 269 oy alarak muhtar seçildi.

Muğla’nın turizm merkezi Akyaka Mahallesi’nde ise altı adayın yarıştığı seçimde Hürriyet Özsoy 513 oyla ilk sırada yer aldı. Özsoy’un, görevi düşen eski muhtar Ferudun Özsoy’un eşi olduğu öğrenildi.

Seçim sonuçlarının, ilçe seçim kurullarındaki süreçlerin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

#ysk
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#Gündem / 07 Haziran 2026
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