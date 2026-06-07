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AjansHaber Gündem Türkiye genelindeki ara seçimlerde sandıklar kapandı

Türkiye genelindeki ara seçimlerde sandıklar kapandı

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde boşalan yerel yönetim ve mahalle temsilcilikleri için gerçekleştirilen ara seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin huzur ve güven ortamında tamamlandığını bildirirken, sandıklarda sayım ve sonuçların sisteme aktarılması süreci başladı.

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Türkiye genelindeki ara seçimlerde sandıklar kapandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin ülke genelinde sorunsuz şekilde tamamlandığını açıkladı.

371 bin seçmen için 1164 sandık kuruldu

YSK Başkanı Serdar Mutta’nın yazılı açıklamasına göre, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki bazı beldelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ara seçimleri gerçekleştirildi.

Ayrıca ülke genelindeki 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ise ihtiyar heyeti ara seçimleri yapıldı. Toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen oy kullanma hakkına sahip oldu.

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemlerinin tamamlandığını belirten Mutta, seçimlerin düzen içerisinde yürütülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve sürecin genel olarak sorunsuz şekilde sonuçlandığını ifade etti.

Sayım ve döküm süreci başladı

Seçimlerin ardından sandık kurullarının sayım ve döküm işlemlerine geçtiğini aktaran Mutta, düzenlenecek sandık sonuç tutanaklarının ilgili mevzuat çerçevesinde seçim bilişim sistemine aktarılacağını bildirdi.

Mutta açıklamasında, demokratik sürece katkı sunan seçmenlere, seçim görevlilerine ve kamu personeline teşekkür ederek sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Tokat’ta AK Parti ve MHP kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde ise MHP adayı Hikmet Temizel belediye başkanı seçildi.

Nazilli’de yeni muhtar Avni Balcı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Karaçay Mahallesi’nde, muhtar Servet Baştan’ın vefatının ardından gerçekleştirilen ara seçimde beş aday yarıştı.

2 bin 638 seçmenin bulunduğu mahallede kullanılan geçerli oyların 269’unu alan Avni Balcı muhtarlık görevine seçildi.

Tavşantepe’de tek aday seçimi kazandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yapılan muhtarlık seçiminde ise tek aday olan Murat Kaya, kullanılan 109 oyun tamamını alarak muhtar oldu.

Mahalledeki seçim, eski muhtar Salim Güran’ın Narin Güran cinayeti davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleşmesi ve görevinin sona ermesi sonrası gerçekleştirildi.

Öte yandan Diyarbakır’ın Bağlar, Sur, Bismil, Ergani, Hazro, Eğil, Hani, Silvan, Çermik ve Çüngüş ilçelerindeki çeşitli mahallelerde de muhtarlık ara seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

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