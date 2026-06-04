Ankara’da NATO Zirvesi tedbirleri: Bazı kamu personeline idari izin

Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen “36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri” konulu genelge kapsamında, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bir bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Genelgeye göre, zirvede görevli olanlar ile zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışan personel izin kapsamı dışında tutulacak.

Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personelin idari izin uygulamasına ilişkin detaylar Valilik tarafından ayrıca belirlenecek.

Kritik hizmetlerde görev yapanlar çalışmaya devam edecek

Genelgede, sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personelin idari izinli sayılmayacağı ve görevlerine devam edeceği belirtildi.

Diğer birimlerde ise vatandaşların mağdur olmaması ve acil hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla yeterli sayıda personel bulundurulacak. Birim amirleri, kurumlarının ihtiyaçlarına göre gerekli tedbirleri alacak.

Kamuya açık etkinliklere kısıtlama

Valilik genelgesi kapsamında, 6 Temmuz Pazartesi ile 12 Temmuz Pazar tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenemeyecek.

İl genelinde söz konusu haftada benzer etkinliklerin planlanmaması ve zirvenin sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Güvenliği riske sokacak etkinliklere izin verilmeyecek

Genelgede, güvenlik birimlerince belirlenecek geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konaklayacağı oteller çevresinde, toplantıların gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nin bulunduğu bölgelerde trafiği aksatacak, toplu hareketliliğe neden olacak veya güvenliği riske sokabilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinliğine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri organizasyonlar yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Ancak hassas bölgelerde gerçekleştirilecek bu tür etkinlikler ilgili ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak.

Valilik, zirve süresince ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kurumlarca sağlanacağını, uygulamada aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınarak duyurulacağını bildirdi.