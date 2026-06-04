05 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:52 Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
19:47 Dünya Kupası topunda teknoloji dönemi: “Trionda” sahaya şarj edilerek çıkarılacak
18:15 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek Anıtkabir’i ziyaret etti
17:47 Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı"
AjansHaber Gündem Ankara’da NATO Zirvesi tedbirleri: Bazı kamu personeline idari izin

Ankara’da NATO Zirvesi tedbirleri: Bazı kamu personeline idari izin

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, zirvenin düzenleneceği hafta boyunca bazı ilçelerde görev yapan kamu personeli idari izinli sayılacak, kamuya açık etkinliklere ise çeşitli kısıtlamalar getirilecek.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Ankara’da NATO Zirvesi tedbirleri: Bazı kamu personeline idari izin

Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen “36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri” konulu genelge kapsamında, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bir bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Genelgeye göre, zirvede görevli olanlar ile zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışan personel izin kapsamı dışında tutulacak.

Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personelin idari izin uygulamasına ilişkin detaylar Valilik tarafından ayrıca belirlenecek.

Kritik hizmetlerde görev yapanlar çalışmaya devam edecek

Genelgede, sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personelin idari izinli sayılmayacağı ve görevlerine devam edeceği belirtildi.

Diğer birimlerde ise vatandaşların mağdur olmaması ve acil hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla yeterli sayıda personel bulundurulacak. Birim amirleri, kurumlarının ihtiyaçlarına göre gerekli tedbirleri alacak.

Kamuya açık etkinliklere kısıtlama

Valilik genelgesi kapsamında, 6 Temmuz Pazartesi ile 12 Temmuz Pazar tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenemeyecek.

İl genelinde söz konusu haftada benzer etkinliklerin planlanmaması ve zirvenin sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Güvenliği riske sokacak etkinliklere izin verilmeyecek

Genelgede, güvenlik birimlerince belirlenecek geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konaklayacağı oteller çevresinde, toplantıların gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nin bulunduğu bölgelerde trafiği aksatacak, toplu hareketliliğe neden olacak veya güvenliği riske sokabilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinliğine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri organizasyonlar yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Ancak hassas bölgelerde gerçekleştirilecek bu tür etkinlikler ilgili ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak.

Valilik, zirve süresince ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kurumlarca sağlanacağını, uygulamada aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınarak duyurulacağını bildirdi.

#nato
NATO: “Ankara Zirvesi’nde taahhütler somut adımlara dönüşmeli”
NATO: “Ankara Zirvesi’nde taahhütler somut adımlara dönüşmeli”
#Gündem / 01 Haziran 2026
Ankara, 2026 NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor: Otellerde yoğun mesai
Ankara, 2026 NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor: Otellerde yoğun mesai
#Gündem / 26 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
Gündem
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Spor
Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Bakan Fidan, Al Sani ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Al Sani ile telefonda görüştü
Türkiye’den İsrail’in Batı Şeria’daki yeni yerleşim kararına sert tepki ve kınama
Türkiye’den İsrail’in Batı Şeria’daki yeni yerleşim kararına sert tepki ve kınama
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.