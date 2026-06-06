A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak

Ay-yıldızlı ekip, 7 Haziran Pazar günü Miami’de oynanacak mücadelede Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında sahaya çıkacak.
Florida eyaletindeki Inter Miami FC Stadı’nda yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 01.00’de başlayacak. Türkiye, Venezuela ile futbol tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
İstanbul’da oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, Venezuela karşılaşmasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD’deki ana kamp merkezi Arizona Mesa’ya geçecek.
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında 14 Haziran’da Avustralya ile karşılaşacak.
Millilerde Venezuela maçı öncesi 2 eksik bulunuyor
Venezuela maçı öncesinde A Milli Takım’da iki önemli eksik bulunuyor.
Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Montella’nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray).
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma).
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).