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AjansHaber Spor 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın ardından taraftarların oylarıyla belirlenen turnuvanın en iyi 11'ini duyurdu. Kadroda İspanya'dan üç, Fransa'dan üç ve Arjantin'den iki futbolcu yer aldı.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
KAYNAK: (AA)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın en iyi 11'i belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun en iyi 11'i taraftarların oylarıyla oluşturuldu.

Turnuvanın en iyi 11'inde şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)

Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)

Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)

Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)

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