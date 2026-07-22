2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın en iyi 11'i belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun en iyi 11'i taraftarların oylarıyla oluşturuldu.
Turnuvanın en iyi 11'inde şu futbolcular yer aldı:
Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)
Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)
Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)
Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)