01 Haziran 2026 Pazartesi
Kabine yoğun gündemle Beştepe’de toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı’nda Orta Doğu’daki gelişmeler, ABD-İran müzakere süreci, ekonomi programı ve “Terörsüz Türkiye” hedefi ele alınacak.

Kabine, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Kabine Toplantısı’nın en kritik başlığını Orta Doğu’daki son gelişmeler ve bölgede tırmanan kriz oluşturacak. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yakından takip edilirken, Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir haftada ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomi ve piyasalardaki görünüm gündemde

Kabinede, Orta Doğu’daki gerilimin küresel ekonomiye yansımaları, Hürmüz Boğazı merkezli riskler ve bunların Türkiye ekonomisine etkileri ele alınacak. Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen program, Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı çerçevesinde piyasalardaki son durum da değerlendirilecek.

“Terörsüz Türkiye” süreci görüşülecek

Kabine Toplantısı’nın bir diğer başlığını ise “Terörsüz Türkiye” hedefi oluşturacak. Güvenlik kurumlarının yürüttüğü çalışmalar, terör örgütünün tasfiye sürecine ilişkin adımlar ve olası yasal düzenlemelerin Kabine’de ele alınması bekleniyor.

