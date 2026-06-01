Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: “En güçlü biçimde kınıyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskını hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Türkiye, İsrailli aşırılık yanlılarının güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını ve İsrail bayrağı açılıp milli marş okunmasını “provokatif eylem” olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, bu tür girişimlerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Açıklamada, söz konusu grubun İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında gerçekleştirdiği eylemlerin kabul edilemez olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz.”

Uluslararası hukukun açık ihlali vurgusu

Açıklamada, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan bu tür girişimlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.

Bu eylemlerin bölgede mevcut gerilimi daha da artırabileceği ve istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığına dikkat çekildi.

Uluslararası topluma çağrı

Bakanlık açıklamasında ayrıca İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“İşgalci İsrail’in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz.”

