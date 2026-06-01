AjansHaber Gündem MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Ankara’da bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırarak sürdüreceği vurgulandı.

Ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmeler

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas temsilcileriyle Ankara’da bir araya gelerek anlaşmaya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını ifade ederken, İsrail tarafının gerçekleştirdiği ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın’a bilgi verdi.

Kurban Bayramı sürecindeki saldırılar gündeme geldi

İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar görüşmenin ana başlıkları arasında yer aldı. Bu kapsamda garantör ülke Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara da değinildi.

İhlallerin önlenmesi ve müzakere süreci

Görüşmede, İsrail’in ihlallerinin önlenmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Başta Kudüs olmak üzere İsrail’in tüm bölgeyi hedef alan işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiği vurgulanırken, hiçbir “oldubitti”ye izin verilmeyeceği ifade edildi.

Ayrıca ateşkesin birinci aşamasında İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması ve müzakere sürecinin ilerleyişine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İnsani yardım ve Türkiye’nin rolü

Görüşmede, Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgi verildi. Daha fazla yardım girişinin sağlanması amacıyla bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmaların da ele alındığı belirtildi.

Türkiye’ye teşekkür ve kalıcı barış vurgusu

Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırarak sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

