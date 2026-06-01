Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazılı açıklama yapan Bakan Çiftçi, tüm tedbirlere rağmen bayram boyunca trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Bayram boyunca 70 can kaybı

Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Çiftçi, hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır. Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.”

Son yılların en düşük bayram bilançosu

Bakan Çiftçi’nin paylaştığı verilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2016: 117 kişi

2018: 148 kişi

2021: 87 kişi

2023: 110 kişi

2024: 71 kişi

2026: 70 kişi

Ölümlü kazalarda düşüş

Bayram dönemlerine ilişkin karşılaştırmalı verileri de paylaşan Çiftçi, önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinin ortalamasına göre önemli düşüşler kaydedildiğini belirtti.

Çiftçi, “Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir.” bilgisini paylaştı.