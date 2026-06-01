01 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:44 Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
10:16 Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
19:06 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:27 Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet
AjansHaber Gündem Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çiftçi, alınan tedbirler sayesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilleri arasında en düşük can kaybının bu yıl yaşandığını belirtti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazılı açıklama yapan Bakan Çiftçi, tüm tedbirlere rağmen bayram boyunca trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Bayram boyunca 70 can kaybı

Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Çiftçi, hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır. Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.”

Son yılların en düşük bayram bilançosu

Bakan Çiftçi’nin paylaştığı verilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yıllara göre şöyle gerçekleşti:

  • 2016: 117 kişi
  • 2018: 148 kişi
  • 2021: 87 kişi
  • 2023: 110 kişi
  • 2024: 71 kişi
  • 2026: 70 kişi

Ölümlü kazalarda düşüş

Bayram dönemlerine ilişkin karşılaştırmalı verileri de paylaşan Çiftçi, önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinin ortalamasına göre önemli düşüşler kaydedildiğini belirtti.

Çiftçi, “Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir.” bilgisini paylaştı.

#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
Bakan Çiftçi’den tatil dönüşü yola çıkan sürücülere uyarı: “Her iki saatte bir mola verin”
Bakan Çiftçi’den tatil dönüşü yola çıkan sürücülere uyarı: “Her iki saatte bir mola verin”
#Gündem / 31 Mayıs 2026
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
#Gündem / 23 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Gündem
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Gündem
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Bakan Kurum: “Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu”
Bakan Kurum: “Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu”
Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur’a resmi ziyaret gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur’a resmi ziyaret gerçekleştirecek
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.