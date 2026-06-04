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AjansHaber Gündem 64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor

64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 64 ilde açık satış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 5’i deprem bölgesinde yer alan iller de dahil olmak üzere toplam 19 bin 17 konut kurasız satışa sunulacak.

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64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor

Depreme dayanıklı olarak projelendirilen konutlar, vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenli konuta erişimini sağlamak amacıyla satışa çıkarıldı.

Projede 12 bin 122 adet 2+1, 6 bin 895 adet 3+1 konut yer alıyor. En fazla konut sırasıyla Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde satışa sunulacak.

Konutların bir bölümü “hemen teslim” olarak vatandaşlara sunulurken, teslimi bulunmayan projelerin sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde tamamlanarak teslim edileceği bildirildi.

Konut fiyatlarının illere ve büyüklüklere göre değişeceği, peşin alımlarda ise yüzde 25 indirim uygulanacağı açıklandı. Buna göre konut fiyatları 2,1 milyon TL’den başlıyor.

3 farklı ödeme seçeneği

Vatandaşlara üç farklı ödeme planı sunulacak:

• Peşin alımlarda yüzde 25 indirim
• Yüzde 50 peşinatla 72 ay vade ve yüzde 8 indirim
• Yüzde 50 peşinat (yarısı sözleşmede, yarısı 12 ay sonra) ile 60 ay vade

Başvurular 04.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında alınacak. Satış işlemleri ise 15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Satışlar Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden yapılacak.

Konutlara başvuru için T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin ve eşlerinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranıyor.

Projeye ilişkin detaylı bilgi TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden duyurulmaktadır.

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