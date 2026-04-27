TOKİ’de büyük kura tamamlandı: İstanbul’da 100 bin konutun sahipleri belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde beklenen an geldi. 27 Nisan itibarıyla İstanbul etabındaki 100 bin konutun kura çekimi sona erdi ve hak sahipleri netleşti.

İstanbul’a rekor başvuru

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında en yoğun talebin geldiği İstanbul’da, kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki 81 ilin kura takvimi de noktalanmış oldu. Projeye sadece İstanbul’dan 1 milyon 72 bin 660 kişi başvuru yaparken, noter onayıyla kesinleşen isim listeleri erişime açıldı.

Bakan Kurum’dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura çekim işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından “Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.” mesajını paylaştı.

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerindeki “TOKİ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” hizmetini kullanabiliyor. Ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden isim listelerine PDF formatında ulaşmak da mümkün.