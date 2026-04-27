Bakan Gürlek’ten İstanbul Ticaret Mahkemesi açıklaması: Ticari yargıda tek çatı dönemi

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen “Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi"nde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekonomik büyümenin yalnızca teşviklerle değil, sağlam bir hukuk sistemiyle kalıcı hale geleceğini ifade etti.

Yargı sisteminin öngörülebilirliği ve hızının yatırım ortamı açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

İstanbul’da ticari davalar tek merkezde toplanıyor

Adalet Bakanı Gürlek, ekonomik istikrarın sürdürülebilirliği ve yatırım ortamının güçlendirilmesinde hukuk sisteminin belirleyici rolüne dikkat çekerken, güven esaslı bir ekonomik yapı vurgusu yaptı:

“Sermayenin, üretimin ve kalkınmanın en büyük güvencesi öngörülebilir, güvenilir ve aynı zamanda hızlı işleyen bir hukuk sistemidir. Sermaye duygularla değil, güvenle hareket eden, yatırımcıyı cezbeden teşviklerdir ama onu ülkede tutan hukuki güvencedir. Bu anlayışla Adalet Bakanlığı olarak temel yaklaşımımız üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan herkesin hukuki güven içerisinde faaliyet gösterebileceği, ülkemizin hukuki zeminini daha güçlü, daha hızlı ve güvenli hale getirmektir.”

Yargıda hız ve üretim odaklı dönüşüm

Bakan Gürlek, iş dünyasının yargı süreçlerinde zaman kaybını azaltmayı hedeflediklerini ifade ederek yargı sisteminin üretim ve ekonomik faaliyetleri destekleyen bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı:

“Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir.”

“Ticaret davaları tek çatı altında görülecek”

İstanbul’daki yeni yapılanmayı detaylandıran Bakan Gürlek, ticari yargının artık daha merkezi bir yapıda yürütüleceğini söyledi:

“Ticari uyuşmazlıkların hızlı ve sağlıklı şekilde çözülmesi için ticaret mahkemelerimizi gerçek anlamda ihtisaslaşmış yapılar haline getirmek için çalışıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere ticaretin ve sanayinin yoğun olduğu merkezlerde mahkemeleri daha güçlü ve daha entegre bir yapı altında toplamaya, hakim kadrolarını güçlendirmeye, uzmanlaşmayı artırmaya çalışıyoruz. Fiziki ve teknolojik altyapı anlamında da uzun vadeli bir perspektifle yeniden bir düzenleme yapmayı planlıyoruz.”

Yeni yapı: İstanbul Ticaret Mahkemesi

Bakan Gürlek, ticari davalarda yeni dönemin başladığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Artık Anadolu Adliyesi’nde, Bakırköy Adliyesi’nde ya da başka adliyelerde ticari davalar görülmeyecek. Ticaret mahkememiz tek bir binada görülecek ve adı İstanbul Ticaret Mahkemesi olarak geçecek. Buradaki amaç özellikle ticari davaların hızlanması ve ihtisaslaşması. Yani ticaret davaları artık uzun sürmeyecek.”

Yabancı yatırımcı için hukuk ve tahkim mesajı

Türkiye’nin yatırım çekim merkezi olabilmesi için hukuki güvenliğin güçlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, tahkim mekanizmalarının da geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktardı:

“Yaşanan savaş sürecinden dolayı yurt dışındaki sermayenin Türkiye’ye gelmesi için gerçekten çok önemli teşvikler, vergisiz alan kuruldu. Biz de bu teşvik paketleriyle birlikte yatırımcının Türkiye’ye gelebilmesi için hukuki güvenlik zemini oluşturmak istiyoruz, tahkimle ilgili çalışmalarımız var. Özellikle yabancı yatırımcı Türkiye’ye gelirken, birinci olarak hukuki güvenlik, ikinci olarak tahkim istiyor. Bu konuda da tahkimle ilgili de yasal çalışmalarımız var.”

Yeni anayasa mesajı

Konuşmasında anayasa tartışmalarına da değinen Bakan Gürlek, daha güncel ve kapsayıcı bir anayasa ihtiyacının altını çizdi:

“Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve küresel rekabet gücü açısından yeni ve güncel bir anayasa ihtiyacı artık daha görünür hale gelmiştir. Daha demokratik, kişi ve kurumları güçlü bir biçimde güvence altına alan, toplumsal barış ve huzurun teminatı olan, ortak mutabakattan geçmiş bir anayasanın artık Türkiye Yüzyılı’nda yürürlüğe girmesi gerekiyor. Yeni anayasa konusunda çalışmalara çok önem veriyoruz. Biz de ayrı bir komisyon kurduk. Bu süreci de yakından takip ediyoruz.”

İş dünyasına yönelik reform mesajlarının öne çıktığı konuşmada Adalet Bakanı Gürlek, hem yerli hem yabancı yatırımcı için hukuki zeminin güçlendirilmesinin sürdürüleceğini vurguladı.