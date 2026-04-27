Audi’de yeni dönem: A1 ve Q2 üretimi sona erdi

Audi, markanın en erişilebilir modelleri olan A1 ve Q2’nin üretimini sonlandırdı. Bu iki modelin yerini 2026 sonbaharında tanıtılacak tamamen elektrikli A2 e-tron alacak.

Audi, A1 ve Q2 ile birlikte “en ucuz Audi” olarak bilinen modellerine veda ediyor. Marka, model yelpazesini daha sade, premium ve elektrikli bir yapıya dönüştürme stratejisinin bir parçası olarak bu kararı aldı.

A1 ve Q2 üretimi resmen bitti

2010’dan bu yana Audi’nin küçük sınıftaki temsilcisi olan A1, Volkswagen Polo altyapısını kullanıyordu ve şehir içi kullanım odaklı premium bir seçenek sunuyordu. İlk neslinde üç kapılı versiyonu da bulunan model, ikinci nesilde yalnızca beş kapılı olarak üretildi.

2016’da tanıtılan Q2 ise markanın en küçük SUV modeli olarak dikkat çekmiş, kompakt yapısı ve premium algısıyla özellikle Avrupa’da öne çıkmıştı. Ancak artık bu model de üretim bandındaki yerini yeni elektrikli modellere bırakıyor.

A2 e-tron dönemi başlıyor

Audi, bu modellerin yerine tamamen elektrikli A2 e-tron’u konumlandırmaya hazırlanıyor. Yeni giriş seviyesi modelin 2026 sonbaharında tanıtılması, üretimin ise Almanya Ingolstadt tesislerinde yapılması planlanıyor.

Audi tarihinde önemli bir yere sahip olan A2 ismi de yeniden hayata dönüyor. 1999-2005 yılları arasında üretilen orijinal A2, hafif yapısı ve farklı tasarımıyla dikkat çekmişti. Yeni A2 e-tron ise bu ismi elektrikli çağda yeniden temsil edecek.

