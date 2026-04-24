AjansHaber Spor RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda iki takım da 5’er galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazar günü yaşanacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan evi olan RAMS Park'taki 17. Fenerbahçe derbisi olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Aslantepe'de geride kalan 16 derbide Galatasaray, 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 5 defa da Fenerbahçe kazanırken, 6 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 16 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi.

Derbide ligin en golcü iki ekibi karşı karşıya

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bu mücadele, ligin en fazla gol atan iki takımını karşı karşıya getirecek. Geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar 69 kez rakip fileleri havalandırarak bu alanda zirvede yer alırken, sarı-lacivertliler 68 golle ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray’da Icardi, Fenerbahçe’de Talisca öne çıkıyor

Galatasaray’da Süper Lig’de atılan gollerde Arjantinli Mauro Icardi zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi 14 gol kaydederken, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz ise 7’şer golle katkı verdi.

Fenerbahçe’de ise Brezilyalı Anderson Talisca, ligde attığı 16 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Talisca’yı 11 golle Marco Asensio, 7 golle Dorgeles Nene takip ediyor.

Derbide gözler kalecilerde olacak

Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere toplam 40 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 41 gol yiyen Çakır, 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ise bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta forma giydi. 34 gole engel olamayan Ederson, 13 mücadelede rakiplerine gol izni vermedi.

Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Süper Lig’de son viraj: Şampiyonluk düğümü derbide çözülebilir
Kartal’dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
