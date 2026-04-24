İran’dan bölgesel diplomasi hamlesi: Arakçi Pakistan, Umman ve Rusya turuna çıkıyor

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı bilgilere göre, Arakçi’nin ziyaret programı Pakistan, Umman ve Rusya Federasyonu’nu kapsıyor. Bölgedeki yoğun diplomatik hareketliliğin ardından gerçekleşecek temaslar dizisi, Tahran’ın komşuluk ilişkileri ve stratejik ortaklık vizyonu açısından önem taşıyor.



“Komşularımız önceliğimizdir”

Ziyaretler öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Abbas Arakçi, temaslarının ana eksenini “yakın koordinasyon” olarak tanımladı. Arakçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ziyaretlerimin amacı, ortaklarımızla ikili konularda yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmaktır. Komşularımız önceliğimizdir.”