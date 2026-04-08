Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, görüşmede Türkiye’nin İran ve ABD arasındaki ateşkesten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak kalıcı barış için diplomatik çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan ABD-İran ve İsrail’i kapsayan geçici ateşkes kapsamında tarafların müzakere sürecini sürdürmesi beklenirken, bölgedeki gerilimin tamamen sona ermesi için temaslar yoğun şekilde devam ediyor.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in, İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine yönelik eylemlerle savaş boyutuna ulaşan süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan günü saat 01.30 civarında ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi onayladıklarını, İran’dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını ve bunun müzakereler için uygulanabilir bir temel oluşturduğunu belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, “İran’ın savaştaki hedeflerine ulaştığı” açıklamasında bulunarak, nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesajlaşmanın devam etmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi destekleyen İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını belirterek, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
