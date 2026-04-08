DEAŞ’e yönelik Düzce merkezli 3 ilde operasyon: 8 gözaltı

Düzce merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ’e yönelik eş zamanlı operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefetten” haklarında yakalama kararı çıkarılan N.K., H.B., C.A., N.U., S.R.A.A. ve I.J.D.L. için çalışma başlattı. Düzce merkez, Sakarya'nın Serdivan ve Zonguldak'ın Gökçebey ile Çaycuma ilçelerinde sabah eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliden 5’i yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İkinci operasyon: 3 şüpheli daha yakalandı

Başsavcılığın yürüttüğü diğer soruşturma kapsamında, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, teröre finans sağladığı ve DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Düzce’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bugün düzenlenen baskınlarda şüpheliler K.A. (35), İ.P. (41) ve N.S. (41) yakalandı. Şüphelilerden şoför olan K.A.'nın 1, esnaf olduğu öğrenilen N.S.'nin ise 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

