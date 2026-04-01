FETÖ üyesi eskibinbaşıMuratKalaçtutuklandı

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
FETÖ üyesi eski binbaşı Murat Kalaç tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terör Arananlar" listesinde sarı kategoride bulunan,FetullahçıTerör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edileneskijandarma kıdemli binbaşıMuratKalaçtutuklandı.

Yayınlama Tarihi:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Bu doğrultuda, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapmış olan ve FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde aktif rol aldığı gerekçesiyle Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan, yaklaşık 10 yıldır firari durumda bulunan eski binbaşı Kalaç’ın yeri tespit edildi. 

Sarı kategoride aranan firari FETÖ mensubu Kalaç’ın saklandığı adreste tadilat yaptırmak ve gizli bölme oluşturmak için arayış içinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Kalaç, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan "Beştepe Karargah İddianamesi"nde, Kalaç’ın ByLock kaydının bulunduğu, darbe girişimi günü silahlıktan silah alarak üniformalı şekilde karargah içinde birçok noktayı kontrol ettiği, odasına saklanarak teslim olmadığı bilgilerine yer verilmişti. 

 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.