FETÖ üyesi eskibinbaşıMuratKalaçtutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Bu doğrultuda, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapmış olan ve FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde aktif rol aldığı gerekçesiyle Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan, yaklaşık 10 yıldır firari durumda bulunan eski binbaşı Kalaç’ın yeri tespit edildi.

Sarı kategoride aranan firari FETÖ mensubu Kalaç’ın saklandığı adreste tadilat yaptırmak ve gizli bölme oluşturmak için arayış içinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Kalaç, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.