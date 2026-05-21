Kılıçdaroğlu: “Karar kenetlenme fırsatı olmalı”

Açıklamasında CHP’nin “kişisel ikbal arayışlarının alanı olmadığını” vurgulayan Kılıçdaroğlu, partiyi “milletin egemenlik senedi” olarak nitelendirdi. Sürecin sükûnetle yönetilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, kırgınlıkların bir kenara bırakılması çağrısında bulundu.

“Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, partinin tüm kadrolarıyla iş birliği içinde hareket edeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda “Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracağız ve iktidar yürüyüşünü sürdüreceğiz. Biz bir aradayız” dedi.