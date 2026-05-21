Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar İstanbul’a ulaştı

Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalan aktivistlerin bulunduğu uçaklar, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Havalimanında duygusal karşılama

İstanbul Havalimanı’na ulaşan aktivistler, VIP Salonu’nda yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı yetkililer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında duygusal anlar yaşandı.

Yaralı aktivistler hastaneye kaldırıldı

Saldırı ve alıkonulma sürecinde yaralanan aktivistler için havalimanında çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Uçaktan indirilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Soruşturma süreci başlatıldı

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin, yaşanan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan resmi soruşturma kapsamında sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.