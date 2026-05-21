21 Mayıs 2026 Perşembe
AjansHaber Gündem EFES-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

EFES-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik ve müşterek planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026, İzmir Seferihisar’daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarla tamamlandı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Seçkin gözlemci günü faaliyetlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Dost ve müttefik ülkelerin de yer aldığı tatbikatta, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii ürünleri sahada aktif olarak görev aldı.

TCG ANADOLU’dan TB-3 SİHA kalkışı

Tatbikatın son gününde, TCG ANADOLU üzerinden havalanan TB-3 SİHA, senaryo kapsamında belirlenen hedeflere yönelik görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Deniz kuvvetleri unsurlarının desteğiyle devam eden safhada, yerli imkanlarla inşa edilen TCG Kınalıada ve TCG Heybeliada gemileri, 76 milimetrelik deniz toplarıyla karşıt kuvvetlerin haberleşme unsurlarını etkisiz hale getirdi.


ASELSAN sistemleriyle elektronik harp desteği

Amfibi harekatı desteklemek amacıyla yoğun topçu ve havan atışlarının yapıldığı tatbikatta elektronik harp sistemleri de aktif rol üstlendi.

ASELSAN tarafından geliştirilen MİLKAR-3A3 ve MİLKAR-3T4 sistemleriyle karşıt unsurlara elektronik taarruz uygulandı. Fırtına obüslerinin atışlarının ardından ATAK taarruz helikopterlerinin himayesinde hava hücum harekatı gerçekleştirildi.

Faaliyete Türkiye koordinasyonunda Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer, Romanya ve Suriye’den askeri unsurlar da destek verdi.
Chinook ve Sikorsky helikopterleri görev aldı

Tatbikat kapsamında lojistik ve ateş desteği sevkiyatları havadan gerçekleştirildi.

• Chinook helikopteri mühimmat konteyneri ile motosikletli komandoları intikal bölgesine taşıdı.

• Sikorsky helikopteri ise manevra birliklerinin ateş desteği için geliştirilen 105 milimetrelik yerli BORAN obüsünü operasyon sahasına indirdi.

ZAHA’lar sahile çıktı, hedefler tam isabet vuruldu

Çıkarma plajı açıklarında düşman denizaltısının tespit edilmesi üzerine, TCG ANADOLU üzerinden havalanan denizaltı savunma harbi kabiliyetine sahip 3 helikopter hedefi kısa sürede belirledi.

Ardından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 6 zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA denize indirilerek birliklerin güvenli şekilde sahile ulaşması sağlandı.

Operasyon kapsamında AKSUNGUR SİHA, Akıncı TİHA ve KARAOK tanksavar füze sistemleri de hedefleri tam isabetle vurdu.

HÜRJET ve Türk Yıldızları’ndan kapanış gösterisi

Milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ile Türk Yıldızları, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kapanış töreninde başta TCG ANADOLU olmak üzere donanmaya ait unsurlar denizden tören geçişi yaptı. Katılımcı ülkelerin bayraklarını taşıyan paraşütçülerin inişiyle tatbikat resmen sona erdi.

“Hayat 112 Acil” uygulaması tanıtıldı
