422 Küresel Sumud Filosu aktivisti Türkiye’ye getiriliyor

Ankara’daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, günlerdir alıkonulan sivil aktivistlerin serbest bırakılması ve güvenli şekilde tahliye edilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimler sonuç verdi.

Dışişleri kaynaklarından resmi açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, tahliye operasyonunun Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı’ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle, 85’i vatandaşımız olmak üzere, 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir.”