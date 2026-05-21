Bakan Gürlek: “Herkes karara saygılı olmalı, karar temyize açık”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP’ye yönelik verilen mutlak butlan kararı sonrası kamuoyuna yaptığı değerlendirmede, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Gürlek, açıklamasında kararın demokrasiye olan güveni güçlendirdiğini savunarak, yargı sürecinin deliller üzerinden işlediğini belirtti.

“İrade milletindir” mesajı

Bakan Gürlek, parti içi iradenin korunmasının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karardır. Hukuk devleti, iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.”

“Karara saygı ve temyiz yolu açık”

Sürece ilişkin eleştiriler ve tartışmaların hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirten Gürlek, yargı sürecinin üst mercilere taşınabileceğini hatırlattı:

“Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu karara saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır.”

Bakan Gürlek, açıklamasını hukuk devleti ilkesine vurgu yaparak tamamladı:

“Bizim için temel ilke, irade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.”