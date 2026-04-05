Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”

Trump, yaptığı paylaşımda 7 Nisan’ın İran’da “Enerji Santrali ve Köprü Günü” olacağını belirterek, “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız” uyarısında bulundu.

ABD Başkanı, paylaşımında ayrıca “Allah’a hamdolsun.” ifadesine de yer verdi.

F-15 mürettebatına yönelik operasyon

Trump, başka bir paylaşımında İran’da düşürülen savaş uçağına ilişkin yürütülen kurtarma operasyonuna değindi. Yaralı F-15 mürettebatının “İran dağlarının derinliklerinden kurtarıldığını” belirtti.

Operasyonun riskli olduğuna işaret eden Trump, “Bu tür baskınlar nadiren denenir çünkü hem personel hem de ekipman için büyük tehlike vardır. Böyle bir operasyon normalde gerçekleşmez.” ifadelerini kullandı.

Operasyon 7 saat sürdü

Trump, ikinci baskının ilk baskının ardından gerçekleştirildiğini ve operasyonların toplam 7 saat sürdüğünü kaydetti.

Basın toplantısı yapılacak

ABD Başkanı, yarın Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te askeri yetkililerle bir basın toplantısı düzenleneceğini de duyurdu.



