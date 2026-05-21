21 Mayıs 2026 Perşembe
Lütfü Savaş'tan 'mutlak butlan' kararı sonrası açıklama: "Bu bir sevinç günü değil"

Lütfü Savaş’tan ‘mutlak butlan’ kararı sonrası açıklama: “Bu bir sevinç günü değil”

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ilk kez konuştu.

Kararı Eskişehir’de bulunduğu sırada öğrendiğini belirten Savaş, süreci “Türkiye siyasetinde son yüzyılın en kritik davalarından biri” olarak değerlendirdi.

Savaş, davayı açma gerekçesini şu sözlerle anlattı:

“Kurultayda herhangi bir şaibe varsa bu ortaya çıksın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adı kirletilmesin ve şaibeyi yapan arkadaşlarımız hukuk karşısında bunun cevabını versin istedim. Amacımız, partimizin lekelenmesinin önüne geçmek ve yoluna tertemiz devam etmesini sağlamaktı.”

Kararın bir “zafer” olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Savaş, partide bölünme yaşanmaması çağrısı yaptı.

Yeni süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine önemli görevler düştüğünü ifade eden Savaş, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu karar bizim için bir sevinç günü değil, sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı bir gündür. Tüm CHP sevdalıları ve üyeleri, bugünü bir umudun yeşerdiği ve sorumlulukların arttığı bir milat olarak kabul etmeli, partiyi Türkiye’yi yönetebilecek kabiliyete ulaştırmak için bütünleşmelidir.”

Kılıçdaroğlu: “Karar kenetlenme fırsatı olmalı”
