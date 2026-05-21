Mansur Yavaş’tan “mutlak butlan” kararı sonrası kongre çağrısı

Mansur Yavaş, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararı ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Yavaş, kararın hukuk devleti ve demokrasi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek partinin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması; Türkiye’de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir.”

Kararın en dikkat çekici yönlerinden birinin, ceza davaları sonuçlanmadan “seçime hile karıştırıldığı” yönünde kanaat oluşturulması olduğunu belirten Yavaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Henüz ceza davaları sonuçlanmamışken, mahkemenin fiilen ‘seçime hile karıştırıldığı’ yönünde bir kanaat ortaya koyması; ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına gelmektedir. Oysa hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum; kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez.”

Anayasa’nın 79. maddesine dikkat çeken Yavaş, seçim süreçlerine ilişkin yetkinin açık olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisindedir ve YSK kararları kesindir. Seçim süreçlerinin yönetimi ve siyasi partilerin kongre iradesi konusunda yetkinin hangi kurumlarda olduğu anayasamızda da açıkça belirtilmiştir.”

“Amaç CHP’yi tartışmaların içine çekmek”

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki birlik duygusunun hedef alındığını savunan Yavaş, hukuki süreçlerin siyasi partileri tasfiye aracı haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Amaç; Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye’nin ana muhalefetini etkisiz hale getirmektir.”

Toplumsal kutuplaşma uyarısı yapan Yavaş, yaşanan sürecin yalnızca iktidarın işine yarayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

“Böyle bir sürecin Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur. Tam tersine bu tablo; toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir, siyasete olan güveni zayıflatır ve yalnızca iktidarın ekmeğine yağ sürer.”

“1-2 ay içinde kongre kararı alınmalı”

Gerilimin büyütülmemesi gerektiğini belirten Yavaş, partinin kendi iradesiyle kısa süre içinde kongre kararı almasının en doğru adım olacağını söyledi.

Yavaş açıklamasında şu çağrıda bulundu:

“Bu nedenle yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.”

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, sükûnetle atlatmak; bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur.”

Muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün ihtiyaç duyulan şey; sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde kenetlenmesi değildir. Türkiye’nin demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanda bir araya gelmesidir.”

