43. Türk Günü Yürüyüşü New York’ta coşkuyla düzenlendi

Türk-Amerikan toplumunun geleneksel hale gelen yürüyüşü, 43’üncü kez New York’ta binlerce kişiyi bir araya getirdi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programında coşkulu anlar yaşandı.

Yürüyüş, ABD’de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından ilk olarak 1981’de düzenlenmişti. Sonraki yıllarda ise Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir festivale dönüştü.

Programa ABD’deki Türk misyonu temsilcileri, bazı bürokratlar, Türkiye’den gelen sanatçılar ve farklı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Resmi temsilciler kortejde yer aldı

Yürüyüş kortejinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal yer aldı.

Türk Amerikan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de kortejde hazır bulundu.

Mehteran Birliği sahne aldı

Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki Mehteran Birliği’nin performansı katılımcılardan büyük alkış aldı.

Kutlama programının ilerleyen bölümünde Türk sanatçılar ve folklor ekipleri sahne aldı. Program, New York’ta Türk kültürünün tanıtıldığı renkli görüntülere sahne oldu.

Dijital kamyonlarla Türkiye tanıtıldı

Türk Günü Yürüyüşü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen dijital kamyonlar New York sokaklarında dolaştı.

Dijital kamyonlarda Türkiye’nin tarihi ve turistik yerleri, kültürel değerleri ve çevre vizyonu dünya kamuoyuna aktarıldı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na üye olan Afyon, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Bursa, Kütahya ve Şanlıurfa gibi şehirlerin gastronomi, müzik ve el sanatları alanlarında öne çıkan değerleri ekranlarda tanıtıldı.

Türkiye’nin COP31 mesajı da paylaşıldı

Dijital ekranlarda Türkiye’nin 2026 yılında Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi’ne ilişkin mesajlar da yer aldı.

Türkiye’nin çevre politikaları ve Sıfır Atık vizyonu da yürüyüş kapsamında dünya kamuoyuna tanıtılan başlıklar arasında bulundu.

Türk Günü Yürüyüşü, ASALA terörüne tepki amacıyla başlayan tarihi hafızasını korurken, bugün Türk-Amerikan toplumunun birlik ve kültür buluşması olarak geleneksel şekilde sürdürülüyor.



