Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’daki Pasteur Enstitüsü’nün ABD ve İsrail tarafından hedef alınmasına tepki göstererek uluslararası sağlık kuruluşlarını harekete geçmeye davet etti.

“Hastanelere, ilaç şirketlerine ve bir tıp araştırma merkezi olan Pasteur Enstitüsü’ne yapılan saldırı ne mesaj veriyor?” ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, “Bir doktor olarak, Dünya Sağlık Örgütünü, Kızılhaçı, Sınır Tanımayan Doktorları ve dünyadaki tüm doktorları bu açık insanlık suçuna karşı harekete geçmeye çağırıyorum.” dedi.