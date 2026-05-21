İçişleri Bakanı Çiftçi: “Uyuşturucuyla mücadelede ünlü, ünsüz ayrımı yok”

Bakan Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde yaptığı açıklamalarda uyuşturucuyla mücadelede tüm şüphelilere eşit şekilde işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü, ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Bunu kullanan, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi.”

“Faili meçhul cinayetlerin yüzde 97,2’si aydınlatıldı”

İzmir’de 8 yıl önce bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasına ilişkin soruları da yanıtlayan Çiftçi, faili meçhul dosyalara ilişkin oranları paylaştı:

“Bizim buradaki yaklaşımımız belli, net. 2023 yılından itibaren herhangi bir şekilde faili meçhul cinayet olmadığını ifade etmem gerekiyor. AK Parti iktidarları zamanında, 2002 yılından bugüne kadar faili meçhul cinayetlerin yüzde 97,2’sinin aydınlatıldığını da ben tekrar ifade etmek isterim. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması noktasında bütün imkanları seferber ediyoruz. Bu konuda jandarmamız özellikle JASAT ekipleri de son derece hassas ve uzmanlık gerektiren bir çalışma yürütüyor.”

Gülistan Doku soruşturması: “Çok yönlü inceleniyor”

Gülistan Doku dosyasına ilişkin de açıklama yapan Bakan Çiftçi, sürecin hem kolluk hem idari yönden sürdüğünü ifade etti:

“Tunceli’de de Gülistan Doku cinayetiyle ilgili orada da bir faili meçhul cinayetin aydınlatılma çalışmaları devam ediyor. JASAT ekiplerimiz orada da görev yapıyor. Biz elimizden geldiği kadar faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem üzerimize düşen neyse onu yapmaya hem de ucu nereye dokunursa dokunsun, kiminle ilgili olursa olsun bunları sonuna kadar takip etme konusunda kararlıyız.”

“Hiçbir ayrıcalık yok” mesajı ve operasyonlar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve çok sayıda ismin gözaltına alındığı operasyona değinen Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede ayrım yapılmadığını yineledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki operasyonlara ilişkin konuşan Çiftçi, şunları söyledi:

“İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızın bugün yapmış olduğu 19 ilde ve 25 şüpheliye yönelik olarak bir operasyon vardı. Daha çok ünlülere yönelik olarak yapılan bir operasyon gibi lanse edildi veya yansıtıldı. Bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü, ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok.”

5 aylık uyuşturucu bilançosu açıklandı

Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonlara ilişkin rakamları da paylaştı. Buna göre 5 ayda:

20 bin operasyon

16 bin 986 tutuklama

6 bin 604 adli kontrol

20 tona yakın uyuşturucu

546 milyon sentetik ecza

167 bin kök uyuşturucu

ele geçirildi.

Çiftçi, bu mücadeleyi “kırmızı çizgi” olarak tanımladı:

“İçişleri Bakanlığı olarak kırmızı çizgimiz, uyuşturucuyla mücadeleye bütün birimlerimizle kararlılıkla devam edeceğiz. Herhangi bir ayrım da gütmeyeceğiz bu konuda.”

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya da değinen Çiftçi, müfettişlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi:

“Şu anda bizim orada 20’ye yakın bir ekip çalışmaya devam ediyor. Henüz müfettişlerimiz çalışmalarını raporlaştıramadılar, daha sonuca ulaşmadı. Yani olay çok yönlü ve çok boyutlu olarak soruşturulmaya devam ediyor.”