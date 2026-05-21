Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü

İstanbul’daki Sıfır Atık Vakfı binasında düzenlenen tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı.

COP31 sürecine yönelik ortak projeler

Anlaşma kapsamında, Türkiye’de 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde ortak projeler hayata geçirileceği belirtildi.

“Gençlerin enerjisini çevre için kullanacağız”

Konuşmasında gençlerin ve sporcuların önemine vurgu yapan Bakan Bak, bir milyon öğrencinin barındığı yurtlarda sıfır atık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Bak, “Gençler, çok kıymetli. Sporcular kıymetli. Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, bir milyon öğrencimizin barındığı yurtlarımızda çeşitli çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Gençlerin enerjisinin çevre koruma bilinciyle birleştirileceğini belirten Bak, “Bu enerjiyi doğamızı ve çevremizi korumak için nasıl harekete geçirebiliriz diye düşündük. Çevremiz yemyeşil, denizlerimiz masmavi olsun istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Dünyada su sıkıntısı var” uyarısı

Çevre sorunlarına dikkat çeken Bakan Bak, su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, tasarruf çağrısında bulundu.

Bak, “Suyu korumamız lazım. Dünyada bir su sıkıntısı var. Muslukları açık bırakmamalıyız, diş fırçalarken suyu gereksiz kullanmamalıyız.” dedi.

Gıda israfına da değinen Bak, yurtlarda artan yemeklerin değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

ÜNİDES projeleri ve gençlik merkezleri

Bakan Bak, üniversite öğrencilerine yönelik ÜNİDES programı kapsamında çevre, sürdürülebilirlik ve enerji odaklı projelerin desteklendiğini ifade etti.

Gençlik merkezleri ve kamplarda yürütülen çalışmalarla gençlerin çevre bilincinin artırıldığını söyleyen Bak, gönüllülük faaliyetlerinin de güçlendirildiğini aktardı.

“Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe verdiği öneme dikkat çeken Bakan Bak, “Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılıdır, sporun yüzyılıdır.” dedi.

Sıfır Atık projesinin önemine değinen Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Vakfı çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, gençlerin bu süreçte aktif rol alacağını vurguladı.

Bakan Bak, “Enerjimizi Sıfır Atık projeleri çerçevesinde etkin şekilde kullanacağız. Sıfır Atık Vakfı ile birlikte çok güzel işler yapacağız.” ifadelerini kullandı.