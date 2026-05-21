21 Mayıs 2026 Perşembe
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı, yer temin ettiği ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 11’i adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından ekipler operasyon için harekete geçti.

İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 adrese, Muğla’da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ile “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlarından işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar yer aldı.

Adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kapsül esrar, 8 adet extacy hap, içerisinde likit esrar bulunduğu değerlendirilen 2 elektronik sigara, kenevir katkılı 3 şekerleme, 15 gram metamfetamin, hassas terazi ve çok sayıda kilitli boş poşet ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısının 20’ye ulaştığı öğrenildi.

11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 20 şüpheli, biyolojik inceleme ve kan örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 11 kişi Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş olduğu öğrenildi.

