Tutuklu bulunan İmamoğlu’ndan “mutlak butlan” kararına tepki

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, istinaf mahkemesinin kararına tepki gösterdi.

Kararı “siyasi darbe” olarak nitelendiren İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir. Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır.”