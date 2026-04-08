Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2028'de 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen ve güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesiyle boşa çıkartılan saldırıyı lanetleyerek başladı. Terör eyleminde biri ölü ikisi yaralı olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiği müdahale sırasında iki polisin yaralandığını belirten Erdoğan, saldırıya ilişkin ilgili birimlerin gerekli tahkikatları süratle başlattığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı polislere acil şifalar dileyerek, terörün her türlüsüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini, alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Türk milletinin şehitleriyle yaşayan bir toplum olduğunu ve şehitlerinin de yaşadığına inanan bir millet olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin istikbali ve Türk milletinin özgür olması için canlarını feda eden tüm şehitleri hürmetle yad ettiğini ve kahramanca mücadele eden tüm gazilere ise şükranlarını sunduğunu söyledi.

"Yeni altyapıyla kahraman ordumuzun caydırıcılığını üst seviyelere çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanında tam bağımsız olabilmesi için çok önemli bir eşiğin daha geride bırakıldığına dikkat çekerek, "Kırıkkale yakıt üretim tesislerimizin, Lalahan harp başlığı tesisimizin, İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezimizin açılışını yapacağız. Ayrıca Tayfun, Siper, Atmaca, Hisar-A, Hisar-O ve Sungur sistemlerimiz ile Çakır, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi birçok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz. Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerimizin de temellerini atacağız. Savunma sanayimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni haline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek bu yatırımlarla; katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü artıracak seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek akıllı mühimmat ailemize seri üretim hızımıza ve Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız. Çelik kubbenin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız. Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapıyla kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız." ifadelerine yer verdi.

"Savunma sanayiinde gelecek dönemin ana hedefi; yüksek teknolojili ürünleri daha hızlı, efektif ve yüksek adetlerde üretmektir"

Savunma sanayiinde gelecek dönemin ana hedefinin yüksek teknolojili ürünleri daha hızlı, efektif ve yüksek adetlerde üretmek olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bugün devreye aldığımız yatırımlar, belirlediğimiz hedefe giden yolda çok kritik bir merhaleyi teşkil etmektedir. Tamamlanan yatırım bedeli 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeği ise 3 milyar dolara ulaşan bu tesis ve sistemlerle menzile daha çabuk varacak, attığımız kararlı adımları daha da hızlandırmış olacağız." diye konuştu.

"Biz, kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz"

Dijitalleşme ve yapay zeka temelli algoritmaların savunma konseptini sil bastan şekillendirdiği bir dönemin yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji ilerledikçe sahada ihtiyaç duyulan ürün ve yazılımların niteliği de günden güne değişiyor. Özellikle son dönemde yakın çevremizde patlak veren savaş, çatışma ve kriz ortamlarında buna çok yakından şahitlik ediyoruz. Artık teşhis, tespit, karar alma, müdahale ve imha süreçlerinde milisaniyelerin dahi büyük bir fark oluşturduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Hava, kara ve deniz hakimiyetinin iç içe geçtiği, insansız teknolojilerin ve siber uzaydaki konumlanmanın tüm dengeleri değiştirdiği bir çağdayız. Biz, kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz. Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir"

Türkiye'nin son 23 yılda geliştirdiği ürün, sistem, yazılım ve platformlar, güçlü insan kaynağı ve kurumsal kapasite ile bu alanda norm koyan ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Dahası tüm bunları kendi aklımız, mühendisliğimiz ve insan kaynağımızla yapabiliyoruz. Talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin yardımına koşuyor, küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunuyoruz." dedi.

"Savunma sanayiinde hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık ama boyun eğmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün etrafımızda füzeler ve dronlar uçuşurken biz kendimizi güvende hissediyor, gece yastığa başımızı gönül huzuruyla koyabiliyoruz. Bugün Allah korusun başımıza bir şey gelse başkasına değil her şeyden önce kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz. Bunları sadece biz değil, rakiplerimiz ve hasımlarımız da gayet iyi biliyor. Savunma sanayiinde önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan gurur verici seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik, hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik. Aziz milletimizin duası ve desteğiyle savunma sanayiinde akıl ve alın teri döken kardeşlerimizin emeğiyle, kurumlarımızın eşgüdümü ve devletimizin güçlü iradesiyle çok şükür bugünlere ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer biz bunlara kulak verseydik, savunma sanayiinde bugün geldiğimiz noktanın Allah muhafaza yakınından bile geçemezdik"

"Biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı, 'balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor' diyordu" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz savunma araçlarımızı çeşitlendirmeye çalışırken bu zatın timsah gözyaşlarıyla uğurladığı selefi ise bölgemizin yangın yerine döndüğü bir dönemde 'bunlara ne gerek var? Bize kim saldıracak' diyordu. 'İktidara gelince savunma sanayiine dokunacağız' diyeninden, tank palet fabrikası üzerinden istismar yapanına kadar akla, vicdana, ahlaka sığmayan nice sabotaj girişimiyle karşılaştık. Eğer biz bunlara kulak verseydik; savunma sanayiinde bugün geldiğimiz noktanın Allah muhafaza yakınından bile geçemezdik. Biz, 'bütün emelim Türk gençliğinin kanatlanmasını görmektir. Bu uğurda bütün şahsi servetimi feda etmiş bulunuyorum. İcap ederse sırtımdaki gömleğimi bile bu maksat uğruna satmaya hazırım' diyen rahmetli Nuri Demirağ'ın yolundan gittik. Biz, önüne çıkan sayısız engele rağmen 'biz durumdan vazife çıkardık' diyerek, ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfeden merhum Özdemir Bayraktar abimizin mirasına sahip çıktık. Biz, döktürdüğü şahi toplarıyla dönemin savaş konseptini değiştiren, çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in emanetini omuzladık. Neticede Vecihi Hürkuş'un, Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Piri Reis'in çektiği sıkıntıları, zorlukları ve cefaları bugünün başarılarıyla taçlandırmayı, bunları gurur tablosuna dönüştürmeyi başardık."

"2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz"

Savunma sanayii alanında ortaya çıkan istatistiklere değinen Erdoğan, "Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik. Sektörel ciromuz 20 milyar doları geçti. Ar-Ge harcamalarımız 3,5 milyar dolar düzeyine ulaştı. Aktif proje sayımız bin 400'ü geride bırakırken, proje portföyümüz 100 milyarı aştı. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık. 2026'nın ilk çeyreğinde savunma ve havacılık ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, inşallah savunma ihracatında dünyada ilk ona gireceğiz. Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe başta savunma sanayii olmak üzere her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi, 'Uzaya Bağımsız Erişim' hedefine kavuşturmak için koyulan hedefler doğrultusunda çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, roket teknolojilerinden uydu fırlatma kabiliyetlerine varan geniş bir alanda güçlü adımlarla ilerlediklerini de sözlerine ekledi.