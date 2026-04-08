ABD ve İran arasında uzlaşma: 15 günlük karşılıklı ateşkes ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in liderliğinde yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, İran'a yönelik bombardıman ve saldırı planlarını iki haftalığına askıya aldığını duyurdu. Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'a yönelik bombardıman ve saldırıyı 2 hafta süreli olarak durdurmayı kabul ediyorum. İki haftalık süre, anlaşmanın son haline getirilmesini ve tamamlanmasını sağlayacak. İran ile uzun vadeli barışa ilişkin kesin bir anlaşmaya yaklaştık. İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz."

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Mücteba Hamaney’in onayıyla ateşkesi kabul ettiklerini teyit etti. Tahran yönetiminin sunduğu 10 maddelik teklif şu şekilde sıralandı: "Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması, direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması, İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi, tüm birincil ve ikincil yaptırımlar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması, İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması ve tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması."

Müzakereler İslamabad'da başlayacak

İran kanadı, müzakerelerin 10 Nisan Cuma günü İslamabad’da başlayacağını ve ABD tarafına karşı "tam bir güvensizlik" içinde masaya oturacaklarını bildirdi. Sahadaki zaferi siyasi alanda tescil etmeyi hedeflediklerini belirten İranlı yetkililer, sürenin tarafların mutabakatıyla uzatılabileceğini ancak "parmaklarının tetikte" olduğunu ve en küçük hataya sert karşılık verileceğini vurguladı.

Beyaz Saray ise sürecin bir parçası olarak İsrail’in de ateşkese katılmayı kabul ettiğini duyurdu. Bölgedeki savaş atmosferini dağıtmayı amaçlayan bu 15 günlük süreç, Orta Doğu için kritik bir dönemeç olarak görülüyor.