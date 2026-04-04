Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Işıkhan, başta turizm ve tekstil olmak üzere tarım ve sanayi alanlarında güçlü üretim kapasitesine sahip olan Denizli’nin, tecrübesi ve köklü geçmişiyle küresel ölçekte öne çıkmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin ekonomik hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirten Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

“Şunu unutmamalıyız ki tam bağımsız güçlü bir ekonomi ve kendi kendine yetebilen bir Türkiye demek aynı zamanda daha adil, daha huzurlu bir dünya demektir. Çünkü bugün Türkiye, küresel güvensizlik ortamında üstlendiği uluslararası sorumluluklar, tarihi ve kültürel misyonuyla sadece bölgesinin değil dünyanın da can simidi olmaya devam etmektedir. Bölgesel tehditlerin kapımıza kadar ulaşmış olması bize, büyüme yolunda atmamız gereken kararlı adımları bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu sebeple başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye’yi içeride ve dışarıda daha güçlü kılacak her mecrada durma, duraksama, adımlarımızda tereddüt etme, kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum.”

Denizli’nin potansiyeline dikkat çeken Işıkhan, kente yapılan yatırımlarla ekonomiden turizme, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda daha güçlü bir konuma ulaşılacağını belirtti.

Gençlerin iş hayatına geçişte yaşadığı zorluklara değinen Işıkhan, özellikle tecrübe eksikliğinin önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, “Birçok gencimiz okuldan mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde ne yazık ki zorluklar yaşamakta, tecrübe eksikliği nedeniyle geri planda kalmaktadır. Bu durumun toplumsal olarak da çözmemiz gereken önemli bir mesele olduğunu düşünmekteyiz. İşte tam da bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle gençlerimizi üretim sürecine daha erken dahil etmek, onları hayatın içine daha güçlü şekilde katmak amacıyla yeni adımlar attık.” dedi.

İşkur öncülüğünde başlatılan “Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı” kapsamında gençlerin istihdama daha donanımlı şekilde katılmasının hedeflendiğini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu programla gençlerimize staj imkanları sunuyor, meslek sahibi olmalarını teşvik ediyor, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizi çalışma hayatına kazandırıyor, ilk iş deneyimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Staj Desteği programıyla 3 yılda 800 bin gencimizin staj yapmasını sağlayacağız. Geleceğim Meslekte Programı ile meslek okulu mezunlarını kendi mesleklerinde çalışmaya teşvik edeceğiz. Neet İşgücü Uyum Programı ile ne eğitimde ne istihdamda olan 450 bin genci kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışma hayatına dahil edeceğiz. İşe ilk adım programı ile 3 yılda 750 bin gencin 6 ay boyunca ücretinin tamamını veya 18 ay boyunca ücretinin yarısını işkur olarak ödeyeceğiz. Böylece tecrübe eksikliği nedeniyle ilk iş deneyimlerinde zorluk yaşayan gençlere deneyimlerini kazandıracağız. Özellikle işe alımda tecrübe şartı arayan işverenlerimizi de tecrübesiz gençleri istihdam etmesi ve tecrübe kazandırması noktasında teşvik edeceğiz.”

Işıkhan ayrıca, geçtiğimiz yıl başlatılan İşkur Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı çalışma modeliyle iş hayatına hazırlanmasının sürdüğünü sözlerine ekledi.