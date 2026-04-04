Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı

Bu yıl 4'üncüsü kutlanan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla Türkiye'nin yurt dışında bulunan temsilciliklerinde yapılan özel etkinliklerde, gıda israfının neden olduğu olumsuzluklara dikkati çekildi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 14 Aralık 2022’de Türkiye’nin ana sunuculuğunda ve 105 ülkenin ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü", 4’üncü yıl dönümünde dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bu yılın teması “Gıda israfı” olarak belirlendi ve etkinlikler Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde de gerçekleştirildi.

Uluslararası sıfır atık etkinlikleri farkındalık yaratıyor 

Bu kapsamda, Türkiye’nin Berlin, Brezilya, Kosova, Londra, Nairobi, Priştine ve Roma büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği, BM Viyana Daimi Temsilciliği, UNESCO ve OECD Daimi Temsilcilikleri ile BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen etkinliklerle gıda israfının olumsuz etkilerine dikkat çekildi. 

Etkinliklere ilgili ülkelerdeki kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve iş çevreleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü”ne özel video mesajında, dünyada 673 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini ve 2 milyardan fazla insanın yeterli ve dengeli beslenemediğini vurguladı. Erdoğan, çöpe atılan her yiyeceğin oluşturduğu zincirleme etkiye dikkat çekerek, bu duruma karşı hep birlikte “Dur” denmesi çağrısında bulundu. 

Sıfır atık sergileri ve etkinlikleri düzenlendi 

Etkinlikler kapsamında, Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan sıfır atık sergisi davetlilerin ziyaretine açıldı. Sergide, Sıfır Atık Hareketi’nin yolculuğuna dair bilgiler paylaşıldı ve çevre duyarlılığı ile kaynakların verimli kullanımı esas alınarak dönüştürülebilir malzemeler tercih edildi. 

Sergideki tasarımlarda sürdürülebilirlik temel ilke olarak benimsendi ve kullanılan her bileşen, doğaya etkisi en aza indirecek şekilde seçildi. Malzemelerin kullanım ömrü sonunda atık haline gelmek yerine döngüye kazandırılması hedeflenirken, iklim dengesi, kaynak kullanımı ve atık yönetimi arasındaki ilişkiye dikkat çekildi. Her bilinçli adımın dünyanın dengesine ve geleceğe bırakılan mirasa katkı sunduğu vurgulandı. 

Ayrıca BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Habitat Türkiye ofislerinde de "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Emine Erdoğan’ın video mesajının gösterildiği etkinliklerde, Sıfır Atık Hareketi doğrultusunda hazırlanan “atıksız mutfak” yiyecekleri davetlilere ikram edildi. 

