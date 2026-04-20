Sıfır Atık Forumu İstanbul’da büyüyor: 150’den fazla ülke ve binlerce katılımcı bekleniyor

Üsküdar’daki vakıf binasında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin bu ağa katılım süreci, küresel işbirlikleri ve yerel yönetimlerin rolü ele alındı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin ve belediyelerin sıfır atık bilinci ile kültürünün toplum genelinde yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2017 yılında başlattığı hareketin kıtaları aştığını vurgulayan Ağırbaş, “Artık dünyanın hangi coğrafyasına giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, Türkiye’nin ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin imzasını görebilirsiniz.” dedi.

Ağırbaş, Emine Erdoğan’ın liderliğinde “sıfır atık” konusunun Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşındığını belirterek, 2022 yılında Emine Erdoğan’ın fikri ve öncülüğüyle BM Genel Kurulunun bir karar aldığını dile getirdi.

Söz konusu tarihi kararda iki başlığın öne çıktığını kaydeden Ağırbaş, “Bunlardan biri BM çatısı altında bir Sıfır Atık Danışma Kurulunun kurulması, diğeri ise 30 Mart’ın Sıfır Atık Günü ilan edilmesiydi.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çeşitli programlar yürüttüklerini de aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Sıfır Atık Forumu'nun ilk programını geçtiğimiz yıl İstanbul'da gerçekleştirdik. Bu yıl 5-7 Haziran tarihleri arasında 'Sıfır Atık Forumu'nun ikincisini İstanbul'da gerçekleştiriyor olacağız. Şu an itibariyle 150'den fazla ülkenin katılım teyidini almış durumdayız. Orada yerel yönetimlerle alakalı ayrı bir oturum yapacağız ve şu an itibariyle Türkiye'deki belediye başkanlarımız hariç 200'den fazla da dünyadan belediye başkanı aramızda olacak. Toplam 5 binden fazla katılımcı bekliyoruz."

Ağırbaş, vakfın 500'den fazla uluslararası partneri olduğunu, Sıfır Atık Forumu'nda Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi okulların katılımıyla 3 gün boyunca sıfır atık konusunun 360 derece ele alınacağını kaydetti. Forumda yerel yönetimlerle alakalı panellerin de olacağını dile getiren Ağırbaş, "Özellikle 'Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı'na katılan belediye başkanlarımızı davet edeceğiz. Bakanlığımızla beraber bu belediyelerimizdeki iyi uygulamaları dünyaya da anlatmak için Sıfır Atık Forumu'nun bir fırsat olacağını düşünüyoruz." dedi.

Sıfır Atık Hareketi’nde geri kazanım oranı yüzde 37,53’e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da Sıfır Atık Hareketi’nin 9 yıllık süreçte ulaştığı geri kazanım oranına ilişkin bilgi vererek, bu oranın 2017’de yüzde 13 seviyesindeyken 2025 yılı sonunda yüzde 37,53’e yükseldiğini belirtti.

Bugüne kadar 90 milyon tonu aşkın atığın geri kazanıldığını vurgulayan Turan, “Bu geri kazanımın ekonomik değeri, 2026 yılı verilerine göre yaklaşık 365 milyar liraya karşılık geliyor. Bu süreçte 54 milyon hanenin bir yıllık ihtiyacına eş değer enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca İstanbul’un 2 yıllık su ihtiyacına denk gelen 2 trilyon litrelik su tasarrufu elde edildi. Türkiye’deki orman varlığımızın yüzde 7’sine karşılık gelen 613 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.” ifadelerini kullandı.

Programa, Basel Sözleşmesi Asya ve Pasifik Bölge Merkezi Yardımcı Direktörü Nana Zhao ile Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı’na seçilen bazı belediye başkanları da katılım sağladı.