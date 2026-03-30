Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi ile ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi sayesinde 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını ve ekonomiye dev katkı sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. 2017 yılında Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan projenin geldiği noktayı değerlendiren Erdoğan, kazanımlara dair şu verileri paylaştı:

"Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık."

Geri kazanım hedefleri güncellendi

Gelecek vizyonuna dair stratejik planları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, atık yönetimi konusundaki kararlılığın süreceğini vurguladı. Hedeflenen rakamlara dair bilgi veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e yükseltmeyi hedefliyoruz."

