Türkiye’den uluslararası medyaya net yanıt: Dezenformasyon girişimi çökertildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamada, Türkiye'nin stratejik iletişim kanallarının, uluslararası medyada yayılan geniş çaplı bir dezenformasyon operasyonunu daha başarıyla çürüttüğü belirtildi. DMM’nin yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen, “İran veya Lübnan'a yönelik olası bir saldırıyı Türkiye'ye yapılmış sayacağı” ve "İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceğine" yönündeki açıklamalar İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokuldu. Söz konusu dezenformasyon, The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındı.

DMM, iddiaların ardından hızla harekete geçerek söz konusu söylemleri çürüttü. İletişim Başkanlığının girişimleri neticesinde gazete, asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı, içeriği giren editör de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak özür diledi. İsrail'in en etkili medya organlarından biri olan Maariv de, İletişim Başkanlığının yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldı. DMM konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü 'hakikat mücadelesinin' başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

İletişim Başkanlığının sonuç odaklı müdahalesi, sadece haberi sildirmekle kalmadı aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye hakkındaki haberlerinde daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerektiğini tescilledi." ifadeleri kullanıldı.



