Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye:“Yolsuzluklardan arınma başkanlığı kurun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’in “Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı” çıkışına sert tepki gösterdi. Erdoğan, CHP yönetimini eleştirerek partideki yolsuzluk ve skandallara dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını değiştirip Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı yapacağız.” açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, Özel’e cevaben son dönemde CHP’li belediyelerin adının sıkça geçtiği yolsuzluk soruşturmalarını hatırlatarak “Bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, parti bünyesinde ‘yolsuzluklardan arınma başkanlığı’ kursun.” çıkışında bulundu.
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde ‘yolsuzluklardan arınma başkanlığı’ kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ‘Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz’ diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

Yorumlar
