Kahramanmaraş'taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
Kahramanmaraş’ta meydana gelen feci okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş Üniversitesi Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu.

Yaralıların durumu ve olayın detaylarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’yi yasa boğan güncel bilgileri paylaştı.

Saldırının zamanlaması ve okul düzeni

Saldırının gerçekleştiği saate ve okulun eğitim düzenine ilişkin teknik bilgiler veren Bakan Çiftçi, olayın zamanlamasına dair şunları söyledi:

“Saldırı saat 13.30 sularında meydana gelmiştir. Okulumuz ikili eğitim (sabahçı ve öğlenci) vermektedir. Saldırı sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde gerçekleşmiştir.”

Saldırganın kimliği açıklandı

Olayın failine ilişkin detayları aktaran Bakan Çiftçi, saldırganın aynı okulun öğrencisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kendisi de öğleden sonra okula devam eden, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşında bir çocuğumuz, evden getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek rastgele ateş açmıştır.”

“9 vefatımız var”

Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralıların son durumuna dair acı tabloyu paylaşan Bakan Çiftçi, şu bilgileri verdi:

“Bu hadise neticesinde maalesef 9 vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, bir tanesi ise öğretmenimizdir. Olayda ayrıca 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızdan 6’sı yoğun bakımda tedavi görmekte olup, 3’ünün durumu kritiktir.”

Soruşturma sürüyor

Yaşanan olayı “menfur bir saldırı” olarak nitelendiren Bakan Çiftçi, soruşturmanın tüm birimlerce büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak ailelere başsağlığı diledi.

Eğitime ara verildi

Eğitime ara verildiğini açıklayan Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

“Dün Şanlıurfa’daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar Şanlıurfa’da eğitime öğretime ara vermiştik. Bugün de Maraş’taki bu olaydan dolayı yarın ve öbür gün eğitime Maraş’ta 2 gün ara veriyoruz.”


 

Siverek'teki okul saldırısında 16 yaralı: Soruşturma çok yönlü sürüyor
#Gündem / 14 Nisan 2026
#Gündem / 14 Nisan 2026
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan'da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Türkiye'den İsrail'in Lübnan saldırılarına sert kınama
Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: "Acının siyaseti olmaz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Böylesine elim bir hadise günübirlik siyasetin malzemesi haline getirilmemeli"
