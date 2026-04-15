MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Böylesine elim bir hadise günübirlik siyasetin malzemesi haline getirilmemeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Olayların çok boyutlu analizi

Bahçeli, yaşanan trajedilerin sadece birer asayiş vakası olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, meseleye daha geniş bir perspektiften bakılması çağrısında bulundu:

"Dün Şanlıurfa’da, bugün ise Kahramanmaraş’ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir."



Dijitalleşme ve akran zorbalığı tehlikesi



Bahçeli, sosyal medyanın yarattığı yapay iklime şu sözlerle değindi:

"Dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığı, sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisi ve giderek derinleşen akran zorbalığı, maalesef çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir. Günümüz dünyasında evlatlarımız, sosyal medyanın adeta emzirdiği; parmak uçlarıyla ekranlara yön verdiği, saniyeler içinde birbirine zıt duyguların yaşanıp tüketildiği yapay bir iklimin içinde büyümektedir."



Sanal ve gerçeklik arasındaki sınırın bulanıklaşması



Duyguların hızla tüketilmesinin ergenlik çağındaki bireylerde gerçeklik algısını bozduğunu ifade eden Bahçeli, sanal dünyanın yarattığı tehlikeli illüzyona dikkat çekti:



"Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır. Sanal alemde kolaylıkla değiştirilebilen, silinebilen ve yeniden kurgulanabilen hayatların, gerçek dünyada da aynı şekilde yönlendirilebileceği yönünde tehlikeli bir vehim oluşmaktadır."



Bahçeli, sanal akışın etkisiyle gerçekliğin basitleştiğini şu sözlerle vurguladı:

"Bilhassa ergenlik çağındaki bireylerin, bu sanal akışın etkisiyle gerçekliği basitleştirme, sonuçları hafife alma ve anlık tepkilerle hareket etme eğilimleri artmaktadır. Bu durum, kontrolsüz bırakıldığında, telafisi mümkün olmayan sonuçlara kapı aralayabilecek bir zemin hazırlamaktadır. Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir."



Siyasi istismardan kaçınma çağrısı

Olayın siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini hatırlatan Bahçeli, devlet ciddiyetine vurgu yaptı:



"Bu nedenle meseleyi yalnızca fail üzerinden okumak, hakikatin eksik anlaşılmasına yol açacaktır. Asıl sorgulanması gereken, çocuklarımızı böylesi karanlık eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme, değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanlarıdır. Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli; acı üzerinden istismar arayışına tevessül etmemelidir."



Bahçeli, açıklamasını saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dilekleriyle sonlandırdı:



"Bütün bu tespitlerin ışığında, yaşanan acı hadisenin vicdanlarımızda açtığı derin yarayı da ifade etmek zaruridir. Bu alçak saldırıda Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden yavrularımıza ve fedakar öğretmen kardeşimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Her iki menfur saldırıda yaralanan evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."