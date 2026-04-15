GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:10 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği
14:57 Büyükelçi Barrack: “Türkiye, bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör”
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
14:44 Şanlıurfa Valiliğinden Siverek’teki "okulda saldırı" iddialarına yalanlama
12:09 Antalya Diplomasi Forumu başladı: 150’den fazla ülkeden yoğun katılım
11:59 Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturması iddiası
11:57 MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
11:53 Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
İletişim Başkanlığından okul saldırılarıyla ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı, son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen süreçler, medya etiği ve dezenformasyonla mücadele konularında kapsamlı bir kamuoyu açıklaması yayımladı.

Yayınlama Tarihi:
İletişim Başkanlığının okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklama:

"Son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmeler, kamuoyunda hassasiyetle takip edilmektedir. Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin gözetilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, medya kuruluşlarımızın yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir. Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması; benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır.

Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda da rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta; kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır.

Öte yandan, bu tür olaylar dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturmaktadır. Resmî kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: “Acının siyaseti olmaz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: "Acının siyaseti olmaz"
#Gündem / 15 Nisan 2026
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti
#Gündem / 15 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan'da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Türkiye'den İsrail'in Lübnan saldırılarına sert kınama
Gündem
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Böylesine elim bir hadise günübirlik siyasetin malzemesi haline getirilmemeli"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Böylesine elim bir hadise günübirlik siyasetin malzemesi haline getirilmemeli"
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri duyuldu
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri duyuldu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.