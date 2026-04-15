Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: “Acının siyaseti olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının tarifsiz acısını şu sözlerle paylaştı:

“Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakar bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Soruşturma titizlikle yürütülüyor

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilgili bakanların bölgeye intikal ettiğini soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti:

“Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhal başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.”

“Siyasi polemik ve reytinge malzeme yapılmamalı”

Cumhurbaşkanı, medya ve siyaset dünyasına “ahlaki görev” hatırlatmasında bulunarak yaşanan trajedinin istismar edilmemesi gerektiğinin altını şu sözlerle çizdi:

“Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.”

Dezenformasyona karşı uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları dezenformasyona karşı uyararak geçmiş olsun dileklerini tekrarladı:

“Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum.”



