AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: “Acının siyaseti olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: “Acının siyaseti olmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadiseye yönelik detaylı bir açıklama yaptı. Yaralılara şifa dileyerek hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyazında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: “Acının siyaseti olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının tarifsiz acısını şu sözlerle paylaştı:

“Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.  Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakar bir eğitimcimizi kaybettik.  Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Soruşturma titizlikle yürütülüyor

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilgili bakanların bölgeye intikal ettiğini soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti:

“Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhal başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.  Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.”

“Siyasi polemik ve reytinge malzeme yapılmamalı”

Cumhurbaşkanı, medya ve siyaset dünyasına “ahlaki görev” hatırlatmasında bulunarak yaşanan trajedinin istismar edilmemesi gerektiğinin altını şu sözlerle çizdi:

“Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.”

Dezenformasyona karşı uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları dezenformasyona karşı uyararak geçmiş olsun dileklerini tekrarladı:

“Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum.”


 

Ömer Çelik’ten Netanyahu ve İsrailli bakanlara tepki
Ömer Çelik’ten Netanyahu ve İsrailli bakanlara tepki
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz"
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası”
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Böylesine elim bir hadise günübirlik siyasetin malzemesi haline getirilmemeli"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Böylesine elim bir hadise günübirlik siyasetin malzemesi haline getirilmemeli"
