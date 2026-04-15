15:10 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği
14:57 Büyükelçi Barrack: “Türkiye, bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör”
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
14:44 Şanlıurfa Valiliğinden Siverek’teki "okulda saldırı" iddialarına yalanlama
12:09 Antalya Diplomasi Forumu başladı: 150’den fazla ülkeden yoğun katılım
11:59 Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturması iddiası
11:57 MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
11:53 Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Erdoğan ve Carney'den Türkiye-Kanada ilişkileri için iş birliği mesajı

Erdoğan ve Carney'den Türkiye-Kanada ilişkileri için iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Kanada ilişkilerini ve iş birliği potansiyelini değerlendirdi. Enerji, savunma sanayii gibi alanlarda ortaklığa vurgu yaptı.

Yayınlama Tarihi:
Erdoğan ve Carney'den Türkiye-Kanada ilişkileri için iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney, ikili ilişkiler ile uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığının sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgilere göre, bu görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği alanları ve genel durumu ele alındı.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi hususunu vurguladı. Enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması gibi alanlarda önemli iş birliği fırsatları olduğu ifade edildi.

Bölgesel ve küresel meselelerde iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış ve huzuru sağlama çabaları hakkında bilgi vererek, müttefik Kanada ile birçok alanda görüş birliği içinde olduklarını belirtti.

NATO zirvesi ve gelecek planları

Görüşmenin önemli bir diğer boyutu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Carney’i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi için davet etmesiydi. Erdoğan, 2026 yılı içersinde resmi ziyarette bulunması için Carney’i Türkiye’ye ağırlamayı istediğini belirtti.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: “Acının siyaseti olmaz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama: “Acının siyaseti olmaz”
Ömer Çelik’ten Netanyahu ve İsrailli bakanlara tepki
Ömer Çelik’ten Netanyahu ve İsrailli bakanlara tepki
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası”
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Böylesine elim bir hadise günübirlik siyasetin malzemesi haline getirilmemeli"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Böylesine elim bir hadise günübirlik siyasetin malzemesi haline getirilmemeli"
