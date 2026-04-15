Erdoğan ve Carney'den Türkiye-Kanada ilişkileri için iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney, ikili ilişkiler ile uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığının sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgilere göre, bu görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği alanları ve genel durumu ele alındı.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi hususunu vurguladı. Enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması gibi alanlarda önemli iş birliği fırsatları olduğu ifade edildi.

Bölgesel ve küresel meselelerde iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış ve huzuru sağlama çabaları hakkında bilgi vererek, müttefik Kanada ile birçok alanda görüş birliği içinde olduklarını belirtti.

NATO zirvesi ve gelecek planları

Görüşmenin önemli bir diğer boyutu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Carney’i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi için davet etmesiydi. Erdoğan, 2026 yılı içersinde resmi ziyarette bulunması için Carney’i Türkiye’ye ağırlamayı istediğini belirtti.



