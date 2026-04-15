Bakanlar Kahramanmaraş’ta yaralıları hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’nda tedavi gören yaralı öğrencileri ziyaret etti. Bakanlar, burada öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık personelinden çocukların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Heyet daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek tedavisi süren diğer yaralıları ziyaret etti. Bakanlar, hastane yetkilileriyle görüşerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu, özellikle yoğun bakım servisinde tedavi gören öğrenciler hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı.

Öte yandan saldırıda yaralanan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, yaşadıklarını anlattı. Saldırganın iki sınıfa girdiğini belirten Çam, büyük panik yaşandığını ifade etti.

Çam, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktardı: “Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı.”



