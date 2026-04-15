Bakanlar Kahramanmaraş'ta yaralıları hastanede ziyaret etti

Bakanlar Kahramanmaraş’ta yaralıları hastanede ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından yaralanan öğrenciler, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından dört bakan, yaralı öğrencileri ziyaret ederek hem ailelere hem de sağlık ekiplerine destek mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’nda tedavi gören yaralı öğrencileri ziyaret etti. Bakanlar, burada öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık personelinden çocukların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Heyet daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek tedavisi süren diğer yaralıları ziyaret etti. Bakanlar, hastane yetkilileriyle görüşerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu, özellikle yoğun bakım servisinde tedavi gören öğrenciler hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı.

Öte yandan saldırıda yaralanan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, yaşadıklarını anlattı. Saldırganın iki sınıfa girdiğini belirten Çam, büyük panik yaşandığını ifade etti.

Çam, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktardı: “Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı.”


 

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı görev başında: GÖKDENİZ dikkat çekiyor
Emniyetin hava gücüne milli takviye: AKSUNGUR, ATAK ve T-70 göreve hazır
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan'da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Türkiye'den İsrail'in Lübnan saldırılarına sert kınama
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası"
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
COP31 Başkanı Kurum, BM Genel Sekreterliği ve taraf ülkelere ilk mektubunu gönderdi
